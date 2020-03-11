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Türkiye Futbol Federasyonu, Dilaver Mutlu, Spor

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu: "Burada yenilmemek önemliydi"

TFF 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Menemenspor'da Teknik Sorumlu Dilaver Mutlu, bu deplasmanda kaybetmemenin önemli olduğunu söyledi.

11.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:31
Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu:

TFF 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Menemenspor'da Teknik Sorumlu Dilaver Mutlu, bu deplasmanda kaybetmemenin önemli olduğunu söyledi.


Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşan ve 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılan Menemenspor'da Teknik Sorumlu Dilaver Mutlu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ümraniyespor'un son haftalarda çok formda olduğunu ifade eden Mutlu, "Bugün son haftaların formda takımlarından biriyle oynadık. Yeni hocayla iyi bir çıkış yakalamışlardı. Zor olacağını maçtan önce de ifade etmiştik. Maçın hakkı beraberlikti. İlk yarı Ümraniyespor iyi oynadı gibi göründü ama ikinci yarı hakimiyet bize geçti. Dışarıda rakibini yenemiyorsan yenilmemek de önemli. Çocukları tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. 90. dakikaya kadar mücadele ettiler. Ümraniyespor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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