Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, ligde kalmalarını değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, ligde kalmalarını değerlendirdi Açıklaması

Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, ligde kalmalarını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un teknik direktörü Ümit Karan, çok tecrübesiz olmalarına rağmen topladıkları puanlarla ligde kalmayı başardıklarını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un teknik direktörü Ümit Karan, çok tecrübesiz olmalarına rağmen topladıkları puanlarla ligde kalmayı başardıklarını söyledi.

Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devre arasında bir takımda göreve başlamanın zor olduğunu ifade etti.

Göreve geldikten sonra ara transfer döneminde ilk 11'de oynayan 5 oyuncularının takımdan ayrıldığını kaydeden Karan, "Bu tarz takımlarda 5 ilk 11 oyuncusu kaybediyorsan takviye yapmak zorundasın, yapamazsan zorlanabiliyorsun. Biz çok takviye yapmadık, 2 oyuncu alabildik, maliyetleri çok uyguna getirmeye çalıştık. Oynayan herkes bunu fırsat bildi ve kendisini göstermek istedi." dedi.

Karan, oyuncuların üzerindeki stresi dağıtmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çok tecrübesiz bir takım olmamıza rağmen topladığımız puanlarla ligde kalmayı başardık. Küme düşmemeye oynadığı zaman ufak ufak dizler titreyebilir. Bunu azaltmaya çalıştık. Mücadele, savaş, puanlar toplaya toplaya ilerledik. Herkes 'yine mi berabere kaldık' dedi. Berabere kalmasaydık bu puanları alamayacaktık. Küme düşmemeye oynadığın zaman her puan çok önemli. Biz devre arasında geldiğimizde hedef olarak ligde kalmayı koyduk. Bundan sonraki sezon Menemenspor, TFF 1. Lig'de yer alacak."

TFF 1. Lig'de bu sezon ilk kez çalıştığını aktaran Karan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben hep ofansif futbol oynamak istiyorum ama elindeki potansiyele göre oynayabilirsin. Futbolda beni en mutlu eden şey gol atmaktır. Takımımın da gol atmasını isterim. Zaman zaman o skorları yakaladık ama gol atıp gol yememek de lazım. Zaman zaman fazla gol yemiş olabiliriz ama benim istediğim futbol daha hızlı ve daha fazla atak bir oyun ama elimizdeki oyuncu kalitesine göre sahaya 11 çıkartıyorsun. Takımdan bu sene yüksek randıman aldık."

Adana Demirspor karşılaşması

Karan, bu hafta ligin son maçında konuk edecekleri Adana Demirspor müsabakasıyla ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Biz de bir mücadele verdik. Düşen takımlar Akhisarspor, Ankaraspor ve Eskişehirspor'a 'geçmiş olsun' demek istiyorum. Onlar inşallah bu lige dönerler. Küme düşmemeye oynamak yukarıya oynamaktan daha zor. Çünkü telafisi yok. Üst sıralar için play-off'tan da olsan şampiyon olma ihtimali var. Bu bir yarış. Biz hedefimize ulaştık. Bundan sonra Adana Demirspor hedefe ulaşmak isteyecek, bizi yenmek isteyecektir. Bizim de sahaya çıkacağımız oyuncular burada. Futbolcuya 'çıkıp oynama' diyemezsin, zaten öyle bir oyuncum da yok. Skor ne olursa olsun çıkıp mücadele edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Kulaklardan çıkanlar hayrete düşürüyor
Kulaklardan çıkanlar hayrete düşürüyor
Görecek güzel günleri vardı! Maganda kurşunu minik Pınar'ı hayattan kopardı
Görecek güzel günleri vardı! Maganda kurşunu minik Pınar'ı hayattan kopardı
Ömer Çelik: Atılan bütün iftiralara rağmen Adana Demirspor iyi oynayarak bu başarıları elde ediyor
Ömer Çelik: Atılan bütün iftiralara rağmen Adana Demirspor iyi oynayarak bu başarıları elde ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Muslera Salih Uçan Yılmaz Vural Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, ligde kalmalarını değerlendirdi Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 12:01:24. #1.16#

title