Menemenspor Teknik Direktör Cenk Laleci: Vitrin takımı olacağız
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Menemenspor Teknik Direktör Cenk Laleci: Vitrin takımı olacağız

Menemenspor Teknik Direktör Cenk Laleci: Vitrin takımı olacağız
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, açıklamalarda bulundu.

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, açıklamalarda bulundu. Transferde ince eleyip sık dokuduklarını ifade eden Laleci, "Yeniden takımıma dönmek benim için mutluluk verici. Transferde genç ve başarıya aç isimleri tercih ediyoruz. Elbette takıma katkı sağlayacak oyunculara yöneliyoruz" diye konuştu.

Menemenspor'un özellikle genç futbolcular için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen genç çalıştırıcı, "Burası bir vitrin. Birçok futbolcuyu Süper Lig'e göndermiş bir takımız. Yine vitrin olacağız. Aynı zamanda sportif başarı için de yarışacağız. Şu an hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor. Futbolcularımın arzusundan memnunum. Transferde hamleler yapabiliriz, iyi bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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