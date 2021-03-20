Menemenspor tehlikeli sularda
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Menemenspor tehlikeli sularda

20.03.2021 12:28 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:33
Menemenspor tehlikeli sularda

Spor Toto 1'inci Lig'de derbide Altay'a 3-0 mağlup olan Menemenspor, son haftalarda üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı başaramadı.

Spor Toto 1'inci Lig'de derbide Altay'a 3-0 mağlup olan Menemenspor, son haftalarda üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı başaramadı. İç sahadaki 6-2'lik Akhisarspor ve deplasmandaki 1-0'lık Bursaspor galibiyetlerinin ardından son 4 maçında 2 yenilgi, 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler korkulu rüya görmeyi sürdürüyor. Oynadığı 27 maçta 28 puan toplayan İzmir ekibi son 4 karşılaşmada sadece 1 gol atabildi. Ligin son bölümünde zorlu müsabakalara çıkacak Menemenspor, bir sonraki maçında 4 Nisan'da evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor karşısında çıkış arayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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