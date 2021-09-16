Menemenspor sürpriz sever
TFF 1'inci Lig'de son 3 haftada Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 4-0, Adanaspor'a ise (D) 6-2 yenilerek ağır yara alan Menemenspor, dün ligin iddialı ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek ligde ikinci kez sürpriz bir sonuca imza attı.
TFF 1'inci Lig'de son 3 haftada Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 4-0, Adanaspor'a ise (D) 6-2 yenilerek ağır yara alan Menemenspor, dün ligin iddialı ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek ligde ikinci kez sürpriz bir sonuca imza attı. Mütevazı bir kadroyla başladığı sezonun ilk haftasında Süper Lig'den düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup ederek zoru başaran sarı lacivertliler, Manisa'ya da aynı tarifeyi uygulayarak çetin ceviz bir takım olduğunu gösterdi. Üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından 6 puana ulaşarak moral bulan İzmir temsilcisi, pazartesi günü Ankaragücü'ne konuk olacak.
AHMET 3 GOLE ULAŞTIMenemenspor'da bu sezon transfer edilen gurbetçi golcü Ahmet Sağat, Manisa FK filelerini sarsarak 3 gole ulaştı. Daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Adanaspor (D) filelerini 1'er kez sarsan 25 yaşındaki santrfor, Manisa maçını da boş geçmedi.
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021