Menemenspor sürpriz sever - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Menemenspor sürpriz sever

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Menemenspor sürpriz sever

TFF 1'inci Lig'de son 3 haftada Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 4-0, Adanaspor'a ise (D) 6-2 yenilerek ağır yara alan Menemenspor, dün ligin iddialı ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek ligde ikinci kez sürpriz bir sonuca imza attı.

TFF 1'inci Lig'de son 3 haftada Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 4-0, Adanaspor'a ise (D) 6-2 yenilerek ağır yara alan Menemenspor, dün ligin iddialı ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek ligde ikinci kez sürpriz bir sonuca imza attı. Mütevazı bir kadroyla başladığı sezonun ilk haftasında Süper Lig'den düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup ederek zoru başaran sarı lacivertliler, Manisa'ya da aynı tarifeyi uygulayarak çetin ceviz bir takım olduğunu gösterdi. Üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından 6 puana ulaşarak moral bulan İzmir temsilcisi, pazartesi günü Ankaragücü'ne konuk olacak.

AHMET 3 GOLE ULAŞTIMenemenspor'da bu sezon transfer edilen gurbetçi golcü Ahmet Sağat, Manisa FK filelerini sarsarak 3 gole ulaştı. Daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Adanaspor (D) filelerini 1'er kez sarsan 25 yaşındaki santrfor, Manisa maçını da boş geçmedi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
TFF Başkanı Nihat Özdemir, 'Şenol Güneş ne kadar tazminat aldı?' sorusuna yanıt verdi: Konusu bile açılmadı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 'Şenol Güneş ne kadar tazminat aldı?' sorusuna yanıt verdi: Konusu bile açılmadı

 A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak

 A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu! 3 yıllık sözleşme imzalanacak

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu! 3 yıllık sözleşme imzalanacak
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Demir Çelik Acun Ilıcalı Eser Yenenler
Spor Gazeteler
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Abdullah Avcı Hakan Binbaşgil Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Menemenspor sürpriz sever - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 12:51:58. #1.12#