Menemenspor Suero'nun peşinde
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Menemenspor Suero'nun peşinde

Menemenspor Suero'nun peşinde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Menemenspor, İspanyol orta saha İsrael Suero'nun peşine düştü.

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Menemenspor, İspanyol orta saha İsrael Suero'nun peşine düştü. Almanya'da Stadtallendorf takımında forma giyen 24 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başlandığı bildirildi. Ofansif orta saha görevini üstlenen Suero'nun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve transferin en kısa zamanda resmiyet kazanacağı kaydedildi. Futbola ülkesi İspanya'da CF Rayo Majadaho takımında başlayan Suero, Almanya'da CSC 03 Kassel ve SV Elversberg'te de oynadı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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