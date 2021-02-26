Menemenspor seriye bağladı
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Menemenspor seriye bağladı

26.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:51
Menemenspor seriye bağladı

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Akhisarspor'u evinde 6-2 yenerek alt sıralardan uzaklaşan Menemenspor, Bursaspor deplasmanında da kazanarak iyice rahatladı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Akhisarspor'u evinde 6-2 yenerek alt sıralardan uzaklaşan Menemenspor, Bursaspor deplasmanında da kazanarak iyice rahatladı. Rakibini ikinci yarıda Mohamed'le bulduğu golle 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu sezon ikinci kez 2'de 2 yaptı. İki maçta topladığı 6 puanla 26 puana ulaşıp düşme hattına 7 puan fark atan İzmir temsilcisi rahat bir nefes alırken, teknik direktör Ümit Karan takımının fark yaratmaya başladığını söyledi.

Düşme stresinden uzaklaştıklarını ifade eden Karan, "Altınordu galibiyetinin ardından üst üste yenilgiler almıştık. Ancak bu bizi yıldırmadı. Çıkışa geçeceğimizi biliyorduk. İyi bir takımız ve bunu sahaya yansıtmaya başladık. Bursaspor maçı zorlu geçti ancak kazanmak adına elimizden geleni yaptık. Seriyi sürdüreceğimize inanıyorum. Önümüzde Beypiliç Boluspor maçı var. Onlar da bizim önemli rakiplerimizden biri. Bu maçı da kazanıp daha rahat bir konuma gelmek istiyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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