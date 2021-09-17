Menemenspor seri istiyor

TFF 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde evinde Manisa FK'yı 2-0 yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Menemenspor, gözünü Ankaragücü deplasmanına çevirdi.

Pazartesi günü rakibiyle Başkent'te karşı karşıya gelecek sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cenk Laleci, moral ve motivasyonlarının üst seviyede olduğunu dile getirdi.Seri yakalamak istediklerini ifade eden Laleci, "Manisa FK bu ligin güçlü takımlarından biriydi. İyi futbol oynayıp hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Ankaragücü de çıkışta olan bir ekip. Zorlu deplasmana gideceğiz ancak inancımız tam" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri