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Menemenspor seri istiyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Menemenspor seri istiyor

TFF 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde evinde Manisa FK'yı 2-0 yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Menemenspor, gözünü Ankaragücü deplasmanına çevirdi.

TFF 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde evinde Manisa FK'yı 2-0 yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Menemenspor, gözünü Ankaragücü deplasmanına çevirdi.

Pazartesi günü rakibiyle Başkent'te karşı karşıya gelecek sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cenk Laleci, moral ve motivasyonlarının üst seviyede olduğunu dile getirdi.Seri yakalamak istediklerini ifade eden Laleci, "Manisa FK bu ligin güçlü takımlarından biriydi. İyi futbol oynayıp hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Ankaragücü de çıkışta olan bir ekip. Zorlu deplasmana gideceğiz ancak inancımız tam" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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