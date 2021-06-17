Menemenspor Semir Dacic'le ilgileniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Menemenspor Semir Dacic'le ilgileniyor

Menemenspor Semir Dacic'le ilgileniyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de son olarak Nazilli Belediyespor'dan 22 yaşındaki sağ bek Sinan Akgöl ve 31 yaşındaki stoper Polat Güren'i resmen kadrosuna dahil eden Menemenspor, gözünü forvet transferine çevirdi.

TFF 1'inci Lig'de son olarak Nazilli Belediyespor'dan 22 yaşındaki sağ bek Sinan Akgöl ve 31 yaşındaki stoper Polat Güren'i resmen kadrosuna dahil eden Menemenspor, gözünü forvet transferine çevirdi. Sarı-lacivertliler Sırbistan'ın Novi Pazar takımında forma giyen Semir Dacic'i renklerine bağlamak için harekete geçti. Boşnak golcüye teklifin yapıldığı ve tarafların bir aksilik olmazsa anlaşma sağlayacağı kaydedildi. Ülkesinde Zeljeznicar ekibinde futbola başlayan 22 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Novi Pazar'a transfer oldu. Sırp temsilcisinde 4 maça çıkan Dacic golle tanışamadı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türk futbolunda yeni kriz! Kulüpler Birliği'nin isteğine rağmen yabancı kuralı değişmedi
Türk futbolunda yeni kriz! Kulüpler Birliği'nin isteğine rağmen yabancı kuralı değişmedi
2021-22 sezonu harcama limitleri belli oldu! En fazla açılma payı olan takım G.Saray
2021-22 sezonu harcama limitleri belli oldu! En fazla açılma payı olan takım G.Saray
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Emmanuel Macron
Magazin Hadise Müge Anlı Seda Sayan Hande Ataizi
Spor Ozan Tufan Aytaç Kara Merih Demiral Roland Garros Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Menemenspor Semir Dacic'le ilgileniyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 11:20:21. #1.14#

title