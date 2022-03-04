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Menemenspor, Samsunspor deplasmanında puan arayacak

AA, Ali Korkmaz - Spor
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Menemenspor, Samsunspor deplasmanında puan arayacak

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen NasaDoge Menemenspor, 28. haftada yarın Yılport Samsunspor'a konuk olacak.

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen NasaDoge Menemenspor, 28. haftada yarın Yılport Samsunspor'a konuk olacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yılport Samsunspor-NasaDoge Menemenspor karşılaşmasında hakem Onur Özütoprak görev yapacak.

Galip gelemediği son 4 karşılaşmada 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan NasaDoge Menemenspor, 29 puan ve averajla düşme hattındaki Altaş Denizlispor'un 2 puan önünde 15. sırada yer alıyor.

Dış sahada sadece 1 galibiyeti bulunan İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı Oğuzhan Çapar yarın forma giyemeyecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor

19 Mayıs Stadyumu, Samsunspor, Spor Toto, Samsun, Spor, Haberler

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