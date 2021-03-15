Menemenspor riske giriyor
SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Adanaspor'la golsüz berabere kalan Menemenspor bir türlü alt sıralardan kurtulamadı.
SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Adanaspor'la golsüz berabere kalan Menemenspor bir türlü alt sıralardan kurtulamadı. Son olarak 3 maç önce Bursaspor'u deplasmanda 1-0 yenen sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı müsabakalarda sadece 2 puan alabildi. Beypiliç Boluspor'a evinde 3-0 yenilen Menemenspor, Ankaraspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalırken, önemli rakiplerinden Adanaspor'la da yenişemedi.
Bu sonuçla 26'ncı haftayı 28 puanla 14'üncü tamamlayan İzmir ekibinin düşme hattıyla arasında sadece 3 puan fark kaldı. Teknik direktör Ümit Karan, takımının bir an önce maç kazanma alışkanlığı elde etmesi gerektiğini belirterek, "Önümüzde 8 karşılaşma var. Hepsi birbirinden kritik. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bu sezonu kazasız atlatacağız" dedi.Menemenspor bu hafta İzmir derbisinde şampiyonluk mücadelesi veren Altay'a konuk olacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı