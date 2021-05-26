Menemenspor Rasheed ve Mohamed'i bırakmayacak
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Menemenspor Rasheed ve Mohamed'i bırakmayacak

Menemenspor Rasheed ve Mohamed'i bırakmayacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi eski teknik patronu Cenk Laleci ile prensipte anlaşma sağlayan Menemenspor, yabancı futbolcuları Akanbi Rasheed ve Omar Mohamed'i takımda tutmak için kolları sıvadı.

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi eski teknik patronu Cenk Laleci ile prensipte anlaşma sağlayan Menemenspor, yabancı futbolcuları Akanbi Rasheed ve Omar Mohamed'i takımda tutmak için kolları sıvadı. Yaşadığı mali sıkıntılar yüzünden diğer yabancı oyuncuları Domgjonas, Ba, Traore, Anaane, Kamara ve Sikiru ile yollarını ayırmak zorunda kalan sarı-lacivertlilerde Laleci'nin bu iki ismi kesinlikle kaybetmek istemediği öğrenildi.

Menemenspor'un Ümit Karan döneminde devre arasında transfer ettiği golcü Simon Zenke'yi de yeni sezonda kadroda tutmayı planladığı ifade edildi. Yönetimin bir hafta içinde Rasheed ve Mohamed'e olan alacaklarını yatıracağı ve oyuncularla olan para sorununu çözeceği açıklandı. Cenk Laleci ve ekibinin özellikle Balkan ülkelerinden geniş bir futbolcu listesi yaptığı da gelen haberler arasında.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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