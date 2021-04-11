Menemenspor rahatladı
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Menemenspor rahatladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Menemenspor rahatladı

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 2-2 berabere kalan Menemenspor kümede kalma yolunda nefes aldı.

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 2-2 berabere kalan Menemenspor kümede kalma yolunda nefes aldı. Sarı-lacivertliler en önemli rakiplerinden Akhisarspor'un evinde yenildiği haftada dış sahadan beraberlikle dönüp, aradaki puan farkını 5'e çıkardı. Teknik Direktör Ümit Karan, deplasmanlarda alınan her puanın çok değerli olduğunu belirterek, "Bandırma'dan yenilmeden dönmek çok önemliydi. Rakibimizin yenildiği haftayı iyi değerlendirdik. Kalan 5 maçımızda gerekeni yapacağız. Bu camiayı ligde tutacağız" dedi. Menemenspor önündeki 5 müsabakada Yılport Samsunspor, İstanbulspor (D, Eskişehirspor, Ankara Keçiörengücü (D) ve Adana Demirspor'la oynayacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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