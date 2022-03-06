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Menemenspor rahat nefes aldı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Menemenspor rahat nefes aldı

SPOR Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor, Play-Off mücadelesi veren Yılport Samsunspor'u 4-2 yenerek rahat nefes aldı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor, Play-Off mücadelesi veren Yılport Samsunspor'u 4-2 yenerek rahat nefes aldı.

Teknik direktör Cenk Laleci, çok zorlu bir maçı kayıpsız geride bırakmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Geçen hafta evlerinde Altınordu'ya yenildiklerini hatırlatan Laleci, "Samsunspor deplasmanında belki kimse bizim kazanacağımızı düşünmüyordu. Ancak biz takım olarak galibiyete inanmıştık. Üstelik iki kez yenik duruma düştüğümüz bir deplasmandan net bir skorla kazanarak döndük. Oyuncularım yüreklerini ortaya koydu. Biz iyi bir takımız ve bunun devamını getireceğiz. Alt sıralarda çok ciddi bir yarış var. Kalan haftalar zorlu geçecek ama biz hazırız" dedi.Menemenspor gelecek hafta evinde Beypiliç Boluspor'la oynayacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Samsunspor, Spor Toto, Play Off, Spor, Haberler

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