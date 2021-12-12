Menemenspor puanı kaptı

SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'la 1-1 berabere kalan Nasadoge Menemenspor, deplasmandan puanla dönmenin mutluluğunu yaşadı. Yenilmezlik serisini 4 maça çıkardıklarını belirten teknik direktör Cenk Laleci, "Karşılaşmayı kazanabilirdik. Bitime 8 dakika kala penaltıdan golü yedik. Ancak alınan her puan değerlidir. Amacımız galibiyetler alarak yenilmezlik serisini sürdürebilmek. Ben oyundan ve takımımdan memnunum. Çok daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Puanını 19'a çıkaran Menemenspor, hafta içinde evinde 15 puanla düşme hattındaki Altaş Denizlispor'la karşı karşıya gelecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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