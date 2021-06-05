Menemenspor, Polat Güren ve Sinan Akgöl'le anlaştı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, Nazilli Belediyespor'un iki savunmacısı Polat Güren ve Sinan Akgöl anlaştı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, Nazilli Belediyespor'un iki savunmacısı Polat Güren ve Sinan Akgöl anlaştı. Nazilli Belediyespor'da 3 sezon forma giyen ve siyah beyazlı ekibin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan stoper Polat Güren ile sağ bek Sinan Akgöl'ün yeni adresi belli oldu. İki savunmacı, sarı lacivertli ekiple sözleşme imzaladı. Nazilli Belediyespor'da 89 maça çıkan Polat Güren, 6 gol atma başarısı gösterdi. Sinan Akgöl ise 46 maça çıktı ancak hiç gol kaydedemedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı