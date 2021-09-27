Menemenspor pes etmiyor

TFF 1'inci Lig'de dün evinde ligin iddialı ekiplerinden Eyüpspor'la 1-1 berabere kalan Menemenspor, son 2 maçta geriye düşmesine rağmen rakiplerinden puan koparmayı başardı. Geçen hafta Ankaragücü deplasmanında 1-0 geriye düşüp, 2-1 öne geçen sarı-lacivertliler sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, dün Eyüpspor karşısında 76'ncı dakikada kalesinde golü gören İzmir ekibi, Mohamed Mahdi Sabbah'ın oyuna girdikten bir dakika sonra 86'ncı dakikada attığı golle 1 puanı cebine koydu. Son 3 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik alarak 5 puan toplayan Menemenspor, 8 puana ulaştı. Sabbah da sarı-lacivertli formayla 2'nci golünü attı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri