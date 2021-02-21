Menemenspor patlama yaptı
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Menemenspor patlama yaptı

21.02.2021 13:00 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:04
Menemenspor patlama yaptı

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıraları yatından ilgilendiren maçta en önemli rakiplerinden Akhisarspor'u evinde 6-2 yenen Menemenspor derin bir nefes aldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıraları yatından ilgilendiren maçta en önemli rakiplerinden Akhisarspor'u evinde 6-2 yenen Menemenspor derin bir nefes aldı. Son 3 maçından sadece 1 puan çıkarıp ateş hattına iyice yaklaşan sarı-lacivertliler farklı galibiyetle kendine geldi. Güzel bir oyunun ardından gol resitali sunduklarını belirten teknik direktör Ümiet Karan, "Takımımı kutluyorum. Pozitif bir futbol ve bol gollü galibiyet bize ilaç geldi" diye konuştu. 

Alt sıralardan en kısa sürede uzaklaşacaklarını ifade eden Ümit Karan, "Balıkesirspor ve Akhisarspor bizim direkt rakiplerimiz. Bu iki karşılaşmadan 4 puan alabilmek önemliydi. Şimdi biraz daha rahatız ama işimiz bitmedi. Kazandığımız, 6 gollü Akhisarspor maçı bizim gerçek potansiyelimizi gösterdi. Önümüzde perşembe günü deplasmanda oynayacağımız Bursaspor mücadelesi var. Aynı şekilde mücadelemizi sergileyip oradan da istediğmizi alacağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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