Menemenspor Oğuzhan'ı bitirecek
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Menemenspor Oğuzhan'ı bitirecek

Menemenspor Oğuzhan'ı bitirecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Transfer döneminde şu ana kadar 4 futbolcuya resmi sözleşme imzalatan TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, Boluspor'la yollarını ayıran sol bek Oğuzhan Berber için girişimlere başladı.

Transfer döneminde şu ana kadar 4 futbolcuya resmi sözleşme imzalatan TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, Boluspor'la yollarını ayıran sol bek Oğuzhan Berber için girişimlere başladı. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcuya teklifin iletildiği, Oğuzhan'ın da İzmir'de oynamaya sıcak baktığı vurgulandı. Denizlispor altyapısından yetişen Oğuzhan Berber, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor, Altınordu, Samsunspor, İstanbulspor ve Kayserispor'da da oynadı. Oğuzhan geçen sezon Boluspor'da 23 lig maçına çıkarken, 1937 dakika sahada kaldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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