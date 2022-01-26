Menemenspor, Oğuzhan Aydoğan'ı kadrosuna kattı

İZMİR (İHA) - Menemenspor, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Oğuzhan Aydoğan ile iki yılı opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli ekip bu çalışmalar kapsamında son olarak Ankaraspor forması giyen sol kanat oyuncusu Oğuzhan Aydoğan'ı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki futbolcu, İzmir'e gelerek kendisini iki yılı opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı.

İzmir temsilcisi, transferin hem Menemenspor'a hem de Oğuzhan Aydoğan'a hayırlı olmasını diledi.

Almanya'da doğan Oğuzhan Aydoğan, Schalke 04 altyapısından yetiştikten sonra Borussia Dortmund U19, Karlsruhe, Beşiktaş U21, Alemania Aachen ve Ankaraspor takımlarında forma giydi. - İZMİR

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