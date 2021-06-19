Menemenspor Nurettin'in peşinde

TRANSFER döneminde son olarak golcü Melih Kılıç'la sözleşme imzalayan TFF 1'inci Lig ekibi Menemenspor, Isparta 32 Spor'un kanat oyuncusu Nurettin Çakır'ı gündemine aldı.

TRANSFER döneminde son olarak golcü Melih Kılıç'la sözleşme imzalayan TFF 1'inci Lig ekibi Menemenspor, Isparta 32 Spor'un kanat oyuncusu Nurettin Çakır'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin geçen sezon Play-Off'lardan 2'nci Lig'e yükselen Isparta 32 Spor ve oyuncuyla görüşmelere başladığı bildirildi. Nurettin'in de bir üst ligde oynamak istediği ve Menemenspor'un teklifine olumlu yanıt verdiği bildirildi. Geçen sezon Isparta temsilcisinde Play-Off'lar dahil 34 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 3060 dakika sahada kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı