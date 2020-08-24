Menemenspor Ngoo'yla anlaştı TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, daha önce teklif götürdüğü forvet oyuncusu Michael Ngoo ile anlaşma sağladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, daha önce teklif götürdüğü forvet oyuncusu Michael Ngoo ile anlaşma sağladı. Sezon biter bitmez Nijerya asıllı İngiliz futbolcuyla temasa geçen sarı-lacivertliler 27 yaşındaki futbolcunun işini bitirdi. Menemen'de Afyonkarahisar kampı başlarken Ngoo'nun hafta içinde kampa katılacağı bildirildi. Arnavutluk'un KF Tirana takımında top koşturan Ngoo, dünya devi Liverpool'un altyapısından yetişti. Geçen sezon Arnavutluk Ligi'nde 31 maça çıkan oyuncu 13 kez fileleri sarstı. Menemenspor, 10 gün sürecek Afyon kampında 2 hazırlık maçı oynayacak.

Kaynak: DHA