Menemenspor nefes aldı

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Adanaspor'u 2-1 yenerek 26 puana ulaşan Nasadoge Menemenspor derin bir nefes aldı. Bu sonuçla 8 maçlık galibiyet hasretine son veren sarı-lacivertliler kurtuluş yolunda çok önemli bir adım attı. Teknik direktör Cenk Laleci hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını vurguladı. Adanaspor'un güçlü bir rakip olduğunu dile getiren Laleci, "Haftalardır iyi futbol ortaya koymamıza rağmen sonuca gidemiyorduk. Bu maç bize ilaç gibi geldi. Ancak tam olarak rahatlamış olmasak da büyük moral kazandık. Önümüze daha özgüvenli bakacağız. Yeni transferlerimizin de tam uyum sağlamasıyla daha güçlü bir takım haline geleceğiz" açıklamasında bulundu.

Demirören Haber Ajansı - Spor