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Menemenspor nefes aldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Menemenspor nefes aldı

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde sonuncu Balıkesirspor'u 2-1 yenen Nasadoge Menemenspor hayata döndü.

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde sonuncu Balıkesirspor'u 2-1 yenen Nasadoge Menemenspor hayata döndü. Son 2 maçını kaybedip düşme hattına yaklaşan sarı-lacivertliler, Balıkesirspor galibiyetiyle nefes aldı. Teknik direktör Cenk Laleci takımını kutladı. Kritik bir maç oynadıklarını belirten Laleci, "Düşme hattına çok yakındık. Bu galibiyet bize moral verdi. Oyuncularım kazanmak adına ellerinden gelen gayreti gösterdi. Balıkesirspor alt sıralardaki rakiplerimizden biri. Bu nedenle alınan 3 puanı çok kıymetli görüyorum. İç sahada zaten iyi sonuçlar elde ediyoruz. Ancak deplasmanlardan da puanla dönmeyi öğrenmeliyiz" yorumunu yaptı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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