Menemenspor Murat Elkatmış'ı Bodrum'a verdi

TFF 1'inci Lig'de pazar günü lider Giresunspor'u konuk edecek Menemenspor, genç forveti Murat Elkatmış'ı 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bodrumspor'a sattı. Sarı-lacivertlilerin Murat için yeşil-beyazlı kulüpten 500 bin TL bonservis bedeli alacağı bildirildi. Menemenspor'un altyapısından yetiştirip 2018-2019 sezonunda profesyonel yaptığı 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon 12 lig maçında top koşturdu. Toplam 389 dakika sahada kalan Murat Elkatmış skora katkı sağlayamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı