Menemenspor moralsiz bitirdi
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Menemenspor moralsiz bitirdi

05.01.2021 12:50 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:54
Menemenspor moralsiz bitirdi

TFF 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 yenilen Menemenspor, yeni teknik patronu Ümit Karan'la beklediği çıkışa geçemedi.

TFF 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 yenilen Menemenspor, yeni teknik patronu Ümit Karan'la beklediği çıkışa geçemedi. Galibiyet hasretini 7 maça çıkaran sarı-lacivertliler sezonun ilk yarısını moralsiz bitirdi. Üst üste yaşadığı kayıplar nedeniyle alt sıralara gerileyen İzmir temsilcisi, 16 puanda kalarak düşme hattına da çok yaklaştı. Sarı-lacivertlilerde yaşanan mali krizler de takımın dağılma sürecine girmesine neden oldu.Alacaklarını tahsil edemediği gereçkesiyle önce Nijeryalı oyuncu Sikiru Olatunbosun takımdan ayrılırken, ardından 11 yıldır Menemenspor'da forma giyen Murat Erdemir'le ipler koptu. Menemenspor'da son olarak Liberyalı golcü Mohammed Kamara'nın takımdan ayrılacağı ifade edildi. Kamara'nın Süper Lig ekibi Hatayspor'la görüştüğü, 23 yaşındaki golcünün en kısa zamanda yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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