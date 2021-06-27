Menemenspor Mete ile anlaştı
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Menemenspor Mete ile anlaştı

Menemenspor Mete ile anlaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, geçen sezon küme düşen Ankaraspor'un sol beki Mete Çelik'le prensipte anlaşma sağladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, geçen sezon küme düşen Ankaraspor'un sol beki Mete Çelik'le prensipte anlaşma sağladı. Başkent temsilcisi ile yollarını ayıran 24 yaşındaki futbolcunun ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından sarı-lacivertlilerle resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Almanya'da Stuttgart takımında kariyerine başlayan gurbetçi oyuncu, Waldhof Mannheim 07 ekibinde top koşturduktan sonra geçen sezon Ankaraspor'a geldi. Ankara temsilcisinde 11 maça çıkan Mete, 679 dakika süre aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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