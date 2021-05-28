Menemenspor Melih Kılıç'ı transfer etti
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Menemenspor Melih Kılıç'ı transfer etti

Menemenspor Melih Kılıç'ı transfer etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Menemenspor, 3'üncü Lig temsilcisi Mardin Fosfatspor'un golcüsü Melih Kılıç'ı kadrosuna dahil etti.

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Menemenspor, 3'üncü Lig temsilcisi Mardin Fosfatspor'un golcüsü Melih Kılıç'ı kadrosuna dahil etti. Geçen sezon 33 maçta 14 gol atan 27 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Futbola Doğantepespor'da başlayan deneyimli forvet Belediye Kütahyaspor, Ortaca Belediyespor, Bağlumspor ve Mardin Fosfatspor'da görev aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Menemenspor Melih Kılıç'ı transfer etti - Haberler Spor
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