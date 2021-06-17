Menemenspor, Melih Kılıç'ı renklerine bağladı
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Menemenspor, Melih Kılıç'ı renklerine bağladı

Menemenspor, Melih Kılıç'ı renklerine bağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, 27 yaşındaki santrfor Melih Kılıç'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, 27 yaşındaki santrfor Melih Kılıç'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Mardin Fosfatspor'da forma giyen Melih Kılıç'ı kadrosuna kattı. İzmir'e gelen 27 yaşındaki santrfor, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı.

Melih Kılıç, geçtiğimiz sezon 3. Lig 2. Grup'ta Mardin Fosfatspor formasıyla çıktığı 31 maçta, 14 gol atmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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