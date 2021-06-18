Menemenspor Melih'i açıkladı
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Menemenspor Melih'i açıkladı

Menemenspor Melih'i açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Menemenspor, yaklaşık 1 ay önce renklerine bağladığı Melih Kılıç transferini resmen açıkladı.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Menemenspor, yaklaşık 1 ay önce renklerine bağladığı Melih Kılıç transferini resmen açıkladı. Geçen sezon 3'üncü Lig ekibi Mardin Fosfatspor'da 31 karşılaşmaya çıkan santrfor Melih, 14 kez rakip fileleri sarsarak dikkat çekti. Kariyerinin büyük bölümünü Bölgesel Amatör Lig'de geçiren 27 yaşındaki forvet, yeni sezonda ilk kez 1'inci Lig'de boy gösterecek. Ümit Karan'ın takımın başından ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine yeniden Cenk Laleci'yi getiren sarı-lacivertliler transferde daha önce Nazilli Belediyespor'dan sağ bek Sinan Akgöl ve stoper Polat Güren, Edirne Belediyespor'dan eski stoperi Mazlum Demir ve Göztepe'den kiralık olarak sol kanat oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu ile sözleşme imzalamıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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