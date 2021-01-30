Menemenspor, Mamadou Traore ve Fatih Demirlek'i kadrosuna kattı
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Menemenspor, Mamadou Traore ve Fatih Demirlek'i kadrosuna kattı

30.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:16
Menemenspor, Mamadou Traore ve Fatih Demirlek'i kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Mamadou Traore ve Fatih Demirlek'i kadrosuna dahil etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Mamadou Traore ve Fatih Demirlek'i kadrosuna dahil etti.

İzmir temsilcisi, son olarak ülkesinin Stade Malien takımında forma giyen Malili orta saha oyuncusu 21 yaşındaki Mamadou Traore ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Menemenspor, Turgutluspor'da forma giyen 24 yaşındaki kaleci Fatih Demirlek ile de yarım sezonluk anlaşmaya vardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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