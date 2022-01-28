Menemenspor Mahmut Akan'ı istiyor
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto 1'inci Lig'de ara transfer döneminde Senegalli golcü Honore Gomis ve orta saha oyuncusu Oğuzhan Aydoğan ile sözleşme imzalayan Nasadoge Menemenspor, Ankaragücü'nden Mahmut Akan'ın peşine düştü.
Spor Toto 1'inci Lig'de ara transfer döneminde Senegalli golcü Honore Gomis ve orta saha oyuncusu Oğuzhan Aydoğan ile sözleşme imzalayan Nasadoge Menemenspor, Ankaragücü'nden Mahmut Akan'ın peşine düştü. Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerini sürdürdüğü ve transferde sona yaklaştığı ifade edildi. Ankaraspor altyapısından yetişen sol bek Mahmut, bu sezon sadece 1 lig maçında 15 dakika forma giydi. Öte yandan Menemenspor, Bereket Sigorta Ümraniyesporlu golcü Kehinde transferinde de son aşamaya geldi.- İzmir
Demirören Haber Ajansı - Spor