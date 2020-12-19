Menemenspor maçının ardından
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Menemenspor maçının ardından

19.12.2020 18:38 | Son Güncelleme: 19.12.2020 18:42
Menemenspor maçının ardından

TFF 1'nci Lig'in 15'inci hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, evinde Menemenspor ile 2-2 beraber kaldı.

TFF 1'nci Lig'in 15'inci hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, evinde Menemenspor ile 2-2 beraber kaldı. Maçın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son saniyede kaçan galibiyetin ardından oyuncuların soyunma odasında gözyaşlarına boğulduğunu belirten Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan, "Öncelikle bu maça gelirken, 5 Kovid, 2 sakat, 2 cezalımız vardı. Elbette ki bahanelerin arkasında sığınmıyoruz ama iyi etüt ederek kazanmak istiyorduk bu maçı. Futbol oynamak kadar maçı da bitirmek önemli. Kazanmayı çok istedik ama olmadı. Şuan soyunda çok ağlayan oyuncularım var. Bu takımın duygu birliği de dil birliği de var. Destek olan herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

MENEMENSPOR TEKNİK SORUMLUSU MUTLU: KAYBETTİĞİMİZ PUANLARI TELAFİ EDECEĞİZ

Eskişehir'e kazanmak için geldiklerini ancak berabere kaldıklarını ifade eden Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Bugün zor maç olacağını söylemiştim. Geçen hafta uzatmalarda son saniyede gol yiyerek kaybettik, bugün son saniye de attığımız golle de puan aldık. Maçı kazanmak için gelmiştik, yenemediğimiz yerde de yenilmemek iyi. Bundan sonra maçlarda burada kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz" dedi.  


Menemenspor maçının ardından

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

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