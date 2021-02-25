Menemenspor maçında sahaya kedi girdi
25.02.2021 21:19 | Son Güncelleme: 25.02.2021 21:23
Bursaspor ile Menemenspor arasında oynanan karşılaşma sırasında sahaya kedi girdi.
Bursaspor ile Menemenspor arasında oynanan karşılaşma sırasında sahaya kedi girdi.
Spor Toto 1'inci Lig'in 23'üncü hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Bursaspor ile Menemenspor karşılaştı. 1-0'lık Menemenspor'un galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ikinci yarısında stadyumda bulunan bir kedi, saha içerisine girdi. Bir süre sahada gezinen kedi, daha sonra sahayı terk ederek uzaklaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY