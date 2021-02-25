Menemenspor maçında sahaya kedi girdi
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Menemenspor maçında sahaya kedi girdi

25.02.2021 21:19 | Son Güncelleme: 25.02.2021 21:23
Menemenspor maçında sahaya kedi girdi

Bursaspor ile Menemenspor arasında oynanan karşılaşma sırasında sahaya kedi girdi.

Bursaspor ile Menemenspor arasında oynanan karşılaşma sırasında sahaya kedi girdi.

Spor Toto 1'inci Lig'in 23'üncü hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Bursaspor ile Menemenspor karşılaştı. 1-0'lık Menemenspor'un galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ikinci yarısında stadyumda bulunan bir kedi, saha içerisine girdi. Bir süre sahada gezinen kedi, daha sonra sahayı terk ederek uzaklaştı.


Menemenspor maçında sahaya kedi girdi
Menemenspor maçında sahaya kedi girdi
Menemenspor maçında sahaya kedi girdi
Menemenspor maçında sahaya kedi girdi
Menemenspor maçında sahaya kedi girdi
Menemenspor maçında sahaya kedi girdi
Menemenspor maçında sahaya kedi girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY

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