Menemenspor ligde Ümit Karan'la ilk maçına çıkacak
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Menemenspor ligde Ümit Karan'la ilk maçına çıkacak

03.01.2021 13:04 | Son Güncelleme: 03.01.2021 13:08
Menemenspor ligde Ümit Karan'la ilk maçına çıkacak

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Ankara Keçiörengücü ile berabere kaldıktan sonra teknik direktör Cenk Laleci ile yollarını ayırıp dümene Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski golcüsü Ümit Karan'ı getiren Menemenspor, yarın Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Ankara Keçiörengücü ile berabere kaldıktan sonra teknik direktör Cenk Laleci ile yollarını ayırıp dümene Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski golcüsü Ümit Karan'ı getiren Menemenspor, yarın Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı ilk yarının son müsabakası saat 19.00'da başlayacak. 

Ümit Karan, Adana'dan iyi bir sonuçla döneceklerini söyledi. Zorlu bir mücadele olacağını ifade eden Karan, "Memleketim Adana'da yeni takımımla ilk maçıma çıkacağım, bunun heyecanını yaşıyorum. Evimize istediğimizi alarak döneceğiz" dedi. Menemenspor ligde ilk yarının son randevusu öncesi 16 maçta 16 puan toplayıp ateş hattında yer alırken, Play-Off hattındaki Adana Demirspor'un ise 28 puanı bulunuyor.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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