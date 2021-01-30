Menemenspor, lider Giresunspor'u konuk edecek
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Menemenspor, lider Giresunspor'u konuk edecek

30.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:52
Menemenspor, lider Giresunspor'u konuk edecek

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Menemenspor ile lider Giresunspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Menemenspor ile lider Giresunspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Menemen İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Menemenspor-Giresunspor karşılaşmasında hakem Caner Ak düdük çalacak.

Ligde 7 müsabaka aradan sonra geçen hafta Altınordu'yu 4-2 yenerek sahadan galibiyetle ayrılan Menemenspor, 19. haftaya 19 puanla girdi. İzmir temsilcisi iç sahada galip gelemediği son 3 karşılaşmada sadece 2 puan aldı.

Kaleci Gentian Selmani ve Taşkın Çalış ile yollarını ayıran ev sahibi ekipte Ömer Şahbaş ve Berkay Samancı'nın sakatlıkları bulunuyor.

Ligde 11 maçtır yenilmeyen ve art arda 7 maçını kayıpsız geçen Giresunspor, 19. haftaya 38 puanla lider girdi. Giresunspor'da kırmızı kart cezalıları Mamadou Diarra ile Michal Jan Nalepa yarın forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk devresinde Giresun'da oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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