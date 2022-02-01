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Menemenspor, Lanre Kehinde'yi kadrosuna kattı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Menemenspor, Lanre Kehinde'yi kadrosuna kattı

Menemenspor, 27 yaşındaki Nijeryalı santrfor Lanre Kehinde ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İZMİR (İHA) - Menemenspor, 27 yaşındaki Nijeryalı santrfor Lanre Kehinde ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, bu çalışmalar kapsamında son olarak Ümraniyespor forması giyen Lanre Kehinde'yi kadrosuna kattı. 27 yaşındaki Nijeryalı golcüyü İzmir'e getiren Menemenspor, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, transferin hem oyuncuya hem de Menemenspor'a hayırlı olmasını diledi.

Lanre Kehinde, Türkiye'de daha önce Elazığspor, Ankaragücü, Denizlispor ve Ümraniyespor formalarını giymişti. Bu sezon Ümraniyespor ile TFF 1. Lig'de 14 maça çıkan Nijeryalı santrfor, bu maçlarda 466 dakika sahada kalırken gol atma başarısı gösteremedi. Kehinde ayrıca, TFF 1. Lig kariyerinde toplamda 78 maça çıkarken 30 gol, 8 asistlik performans sergiledi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor

Ümraniyespor, Spor Toto, Transfer, İzmir, Spor, Haber

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