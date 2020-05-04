Menemenspor, Laleci'yi bırakmayacak

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un genç teknik direktörü Cenk Laleci, sarı lacivertli yönetimin gözüne girdi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un genç teknik direktörü Cenk Laleci, sarı lacivertli yönetimin gözüne girdi.

Tarihinde ilk defa 1'inci Lig'de mücadele eden Menemenspor'da kariyerinde ilk kez teknik adamlık görevinde bulunan Laleci'den oldukça memnun olan yönetimin, gelecek sezon da genç çalıştırıcı ile yola devam edeceği bildirildi. Cenk Laleci ise Menemenspor'un yuvası olduğunu söyledi.

Laleci, "Ben burada yetiştim, burada profesyonel oldum. Bu takımın kaptanlığını yaptım. Amacım teknik direktör olarak da Menemenspor'da birçok başarıyı yakalamak. En büyük hayalim kulübü Süper Lig'e taşımak" diye konuştu.

İdmanların sosyal mesafe kuralına uygun olarak sürdüğünü anlatan Laleci, "Koronavirüs salgını nedeniyle tesislerimizde tüm önlemleri aldık. Futbolcularımız fiziksel olarak toparlanma sürecine girdiler. Haziranda lig başladığı takdirde güçlü bir şekilde dönüş yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA