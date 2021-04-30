Menemenspor kurtuluş peşinde
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Menemenspor kurtuluş peşinde

Menemenspor kurtuluş peşinde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Eskişehirspor'u 2-1 yenerek kümede kalma yolunda önemli bir avantajı eline geçiren Menemenspor yarın Ankara Keçiörengücü deplasmanına çıkacak.

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Eskişehirspor'u 2-1 yenerek kümede kalma yolunda önemli bir avantajı eline geçiren Menemenspor yarın Ankara Keçiörengücü deplasmanına çıkacak. Aktepe Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Sarı-lacivertliler her türlü galibiyet ve beraberlik halinde ligde kalmayı garantileyecek. Menemenspor, yenilmesi durumunda ise rakibi Akhisarspor'un Giresunspor deplasmanında kaybetmesini bekleyecek.

Teknik direktör Ümit Karan, Ankara'da tam kadro mücadele edeceklerini söyledi. Mutlaka sahadan puan ya da puanlarla ayrılmaları gerektiğini ifade eden Karan, "Biz kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Akhisarspor'un alacağı sonuca odaklanmadan önce biz istediğimiz sonucu almak için sahada olacağız. Ben takımıma inanıyorum, stresli bir sezon geçiriyoruz. Ancak tünelin sonundaki ışığı da görebiliyoruz" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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