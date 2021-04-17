Menemenspor kurtuluş aşkına
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Menemenspor kurtuluş aşkına

Menemenspor kurtuluş aşkına
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde Yılport Samsunspor'la evinde 2-2 berabere kalan Menemenspor, yarın Play-Off potasında yer alan İstanbulspor'a konuk olacak.

TFF 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde Yılport Samsunspor'la evinde 2-2 berabere kalan Menemenspor, yarın Play-Off potasında yer alan İstanbulspor'a konuk olacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Mustafa Öğretmenoğlu'nun düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde tedavisi devam eden Aydın Yılmaz, İstanbul deplasmanında forma giyemeyecek. Bitime 4 maç kala düşme potasında yer alan Akhisarspor'la arasındaki farkı 6 puana çıkaran Menemenspor'un teknik direktörü Ümit Karan, "Zorlu bir maça çıkacağız. Kazanıp büyük ölçüde ligde kalışımızı garantilemek istiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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