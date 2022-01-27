Menemenspor Kehinde'nin peşinde

SPOR Toto 1'inci Lig'de ara transfer döneminde golcü Honore Gomis ve orta saha Oğuzhan Aydoğdu ile sözleşme imzalayan Nasadoge Menemenspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor'dan ayrılan forvet Landre Kehinde için girişimlere başladı. Ümraniyespor'da ilk yarıda genelde yedek bekleyen Nijeryalı futbolcunun da düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği ve Menemenspor'a sıcak baktığı bildirildi. Kehinde, Türkiye'de Elazığspor, Ankaragücü ve Denizlispor'da da oynadı. Kehinde, Denizlispor'da 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadı. Bu sezon Ümraniyespor'la 14 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu ligde gol atamadı. Menemen'de Ankaraspor'dan alınan Oğuzhan'ın sözleşmesinin 2 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık olduğu açıklandı.