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Menemenspor kazanmasa da kaybetmiyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Menemenspor kazanmasa da kaybetmiyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nasadoge Menemespor, beraberliğe abone oldu.

İZMİR (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nasadoge Menemespor, beraberliğe abone oldu. Oynadığı 25 maçta 11 kez sahadan eşitlikle ayrılan sarı-lacivertliler kazanmakta zorlansa da rakiplerine boyun eğmedi. Ligde en çok berabere kalan takım unvanını alan İzmir ekibi, son 12 maçında 9 beraberlik, 1 galibiyet ve 2 yenilgi elde etti. Teknik direktör Cenk Laleci, takımının çok zorlu maçları mağlup olmadan tamamladığını söyledi.

Cenk Laleci, "Son haftalarda ya zirve ya da Play-Off mücadelesi veren takımlarla karşılaştık. Kazanamadık ama kolay kolay da yenilmedik. Bizim için alınan her puan kıymetli. Ancak kazanmayı da alışkanlık haline getirmeliyiz, çünkü bu potansiyelimiz var. Düşme hattıyla aramızda 5 puan fark var. Bu çok fazla değil. Bir an önce arayı açıp önümüze daha rahat bakmalıyız. Takımıma inanıyorum" dedi.Menemenspor, pazartesi günü evinde Altınordu ile karşılaşacak.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor

Spor Toto, İzmir, Spor, Haberler

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