Menemenspor kazanmasa da kaybetmiyor
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SPOR Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nasadoge Menemespor, beraberliğe abone oldu.
SPOR Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nasadoge Menemespor, beraberliğe abone oldu. Oynadığı 25 maçta 11 kez sahadan eşitlikle ayrılan sarı-lacivertliler kazanmakta zorlansa da rakiplerine boyun eğmedi. Ligde en çok berabere kalan takım unvanını alan İzmir ekibi, son 12 maçında 9 beraberlik, 1 galibiyet ve 2 yenilgi elde etti. Teknik direktör Cenk Laleci, takımının çok zorlu maçları mağlup olmadan tamamladığını söyledi.
Cenk Laleci, "Son haftalarda ya zirve ya da Play-Off mücadelesi veren takımlarla karşılaştık. Kazanamadık ama kolay kolay da yenilmedik. Bizim için alınan her puan kıymetli. Ancak kazanmayı da alışkanlık haline getirmeliyiz, çünkü bu potansiyelimiz var. Düşme hattıyla aramızda 5 puan fark var. Bu çok fazla değil. Bir an önce arayı açıp önümüze daha rahat bakmalıyız. Takımıma inanıyorum" dedi.Menemenspor, pazartesi günü evinde Altınordu ile karşılaşacak.- İzmir