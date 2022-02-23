Menemenspor kazanmasa da kaybetmiyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nasadoge Menemespor, beraberliğe abone oldu. Oynadığı 25 maçta 11 kez sahadan eşitlikle ayrılan sarı-lacivertliler kazanmakta zorlansa da rakiplerine boyun eğmedi. Ligde en çok berabere kalan takım unvanını alan İzmir ekibi, son 12 maçında 9 beraberlik, 1 galibiyet ve 2 yenilgi elde etti. Teknik direktör Cenk Laleci, takımının çok zorlu maçları mağlup olmadan tamamladığını söyledi.

Cenk Laleci, "Son haftalarda ya zirve ya da Play-Off mücadelesi veren takımlarla karşılaştık. Kazanamadık ama kolay kolay da yenilmedik. Bizim için alınan her puan kıymetli. Ancak kazanmayı da alışkanlık haline getirmeliyiz, çünkü bu potansiyelimiz var. Düşme hattıyla aramızda 5 puan fark var. Bu çok fazla değil. Bir an önce arayı açıp önümüze daha rahat bakmalıyız. Takımıma inanıyorum" dedi.Menemenspor, pazartesi günü evinde Altınordu ile karşılaşacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor