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Türkiye Futbol Federasyonu, Çarşamba, Altay, Spor

Menemenspor karabulutları dağıtacak

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde Altay'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Ekol Göz Menemenspor, çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Cesar Grup Ümraniyespor'u gözüne kestirdi.

09.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:41
Menemenspor karabulutları dağıtacak

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde Altay'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Ekol Göz Menemenspor, çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Cesar Grup Ümraniyespor'u gözüne kestirdi. Teknik direktör Cenk Laleci, İstanbul'a mutlak galibiyet için gideceklerini belirterek, "Maalesef ikinci yarıda sadece 1 galibiyet alabildik. Ancak kalan 8 maçımızı final havasında oynayacağız. Ben Play-Off umutlarımızın tükenmediğini düşünüyorum. Çarşamba günü kazanıp yeniden hedef büyüteceğiz" yorumunu yaptı.


Kaynak: DHA

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