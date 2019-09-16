Menemenspor kahroldu

16.09.2019 15:45

TFF 1'inci Lig'de Atatürk Stadı'nda Akhisarspor'a 85'inci dakikada Cikalleshi'nin penaltı golüyle 1-0 mağlup olan Ekol Göz Menemenspor maç sonunda büyük üzüntü yaşadı. Özellikle Akhisarspor'da 72'nci dakikada Tolga'nın kırmızı kart görmesiyle rakibini baskı altına alan sarı-lacivertliler girdiği net fırsatları değerlendiremedi. Birçok gol pozisyonunda topu çizgiden geçiremeyen Menemensporlu futbolcular 90 dakika bitiminde yıkıldı. Teknik direktör Ramazan Kurşunlu ve sportif direktör Cenk Laleci de alınan yenilgi sonrası hayal kırıklığına uğradı.

İlk kez yer aldığı ligde 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 4 puanda kalan Menemen'de yenilgiyi hak etmediklerini ifade eden Cenk Laleci, "Özellikle rakibimiz 1 kişi eksik kalınca hücumda önemli işler gerçekleştirdik. Net fırsatlara girdik, kaleci ile karşı karşıya pozisyonlarda golü yapamadık. Maalesef bitime 5 dakika kala penaltı golüne engel olamadık. Oldukça üzgünüz ancak umudumuzu kaybetmeyeceğiz. İyi bir takımız, potansiyelimiz var. Bu maçlardan gerekli dersleri mutlaka çıkaracağız. Ayrıca gelecek hafta İlçe Stadı'nın tadilatı tamamen bitecek ve evimize döneceğiz" yorumunu yaptı. Menemenspor bu hafta Eskişehirspor'a konuk olacak.

Kaynak: DHA