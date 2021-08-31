Menemenspor kafa gollerine teslim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Menemenspor kafa gollerine teslim oldu

Menemenspor kafa gollerine teslim oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yenip Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0, lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'a da 4-0 yenilen Menemenspor, ağlarına giden 5 golü de kafa toplarından yedi.

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yenip Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0, lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'a da 4-0 yenilen Menemenspor, ağlarına giden 5 golü de kafa toplarından yedi. Teknik direktör Cenk Laleci, milli arada bu zaaflarını düzelteceklerini söyledi.

Laleci, Bandırmaspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarında yan toplarda savunmasız kaldıklarını belirterek, "Tüm golleri kafayla yedik. Özellikle rakip takım duran toplarda bizi çok zorladı. Yediğimiz 5 gol de kafayla oldu. Bunu acilen çözmeliyiz. Yan toplarda zaaflarımız var. Ancak çözülmeyecek sorun değil" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Gülben Ergen Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Cristiano Burak Elmas Sergen Yalçın Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Menemenspor kafa gollerine teslim oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 11:51:06. #1.15#

title