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Türkiye Futbol Federasyonu, Dilaver Mutlu, İstanbulspor, Spor

Menemenspor - İstanbulspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Menemenspor ve İstanbulspor'un 2-2 berabere kaldığı maçın ardından iki takımın teknik sorumluları basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

15.03.2020 19:23 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:23
Menemenspor - İstanbulspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Menemenspor ve İstanbulspor'un 2-2 berabere kaldığı maçın ardından iki takımın teknik sorumluları basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, maçı değerlendirerek, "Bugün mücadele gücü yüksek bir maç oynadık. Maçta 4 gol attık, 2'si verildi. Diğer pozisyonlara maçın sonrasında baktım. Verilmeyen ilk golümüzün ofsaytla alakası görünmüyor. Maalesef 1 puan alabildik, 3 puan alabilseydik en azından üst tarafa tutunmak için avantaj sağlayacaktık. Oyuncularım 2 defa geriye düşmelerine rağmen beraberliği yakaladılar ama atılan golleri hakem arkadaşlar vermeyince yapacak bir şey kalmıyor. Federasyonun hakem atamalarına biraz daha dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca ligler bütün dünyada durduruluyorsa, bizde de durdurulması lazım diye düşünüyorum" dedi.


Orhan Çıkrıkçı: "Buradan galibiyetle dönebilirdik ama olmadı"


İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı ise son dakikada yedikleri bir golle maçı beraberlikle tamamladıklarını söyleyerek, "Maçta öne geçtik ama koruyamadık, iki takımı da mücadeleden dolayı tebrik etmek lazım. Buradan galibiyetle dönebilirdik ama olmadı. Artık iyi çalışıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Bütün ülkeler nisan ayına kadar liglerini durdurdular. Bence bizim ülkemizde de aynı uygulamanın yapılması gerekir" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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