Menemenspor, İstanbulspor deplasmanında

Menemenspor, TFF 1. Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak.

Menemenspor, TFF 1. Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmanda puan veya puanlar arayacak.

TFF 1. Lig'in 31. hafta maçında Menemenspor, İstanbulspor deplasmanında ter dökecek. Yarın 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda başlayacak mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Ligde oynadığı son 7 maçından 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılan Menemenspor, galibiyete hasret kaldı. 31 puanla 15. sırada yer alan sarı-lacivertliler, küme düşme hattında yer alan 16. sıradaki Akhisarspor'un 6 puan üzerinde yer alıyor. İstanbulspor ise 54 puanla 5. sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi, zorlu deplasmandan puan veya puanlar alarak son 4 hafta öncesinde Akhisarspor ile puan farkını korumak için mücadele edecek.

Menemenspor'da sakatlığı devam eden stoper David Domgjoni dışında eksik bulunmuyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı