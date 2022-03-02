Menemenspor işi sıkı tutacak

SPOR Toto 1'inci Lig'de İzmir derbisinde evinde Altınordu'ya 1-0 yenilerek alt sıralardan uzaklaşamayan Nasadoge Menemenspor'da Teknik Direktör Cenk Laleci sıkıyönetim ilan etti. Kalan 10 maçta kurtuluş mücadelesi vereceklerini belirten genç teknik adam, "Bu maçların her biri bizim adımıza final niteliğinde. Futboldan başka bir şey düşünmeyeceğiz. Çok çalışacağız ve bulunduğumuz durumdan bir an önce çıkacağız. Kolay maç kaybeden bir takım değiliz ama kazanmak da zorundayız. İnanıyorum ki bir seri başlatıp yukarılara doğru gideceğiz. Altınordu maçından gerekli dersleri çıkardık" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor