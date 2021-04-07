Menemenspor işi sıkı tutacak
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Menemenspor işi sıkı tutacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Menemenspor işi sıkı tutacak

TFF 1'inci Lig'de bu hafta Royal Hastanesi Bandırmaspor'a konuk olacak Menemen Belediyespor'da teknik direktör Ümit Karan sıkı yönetim ilan etti.

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TFF 1'inci Lig'de bu hafta Royal Hastanesi Bandırmaspor'a konuk olacak Menemen Belediyespor'da teknik direktör Ümit Karan sıkı yönetim ilan etti. Çok kritik haftalara girdiklerini belirten genç çalıştırıcı, "Bitime 6 maç kala düşme hattının 4 puanın üzerindeyiz. Ancak tam rahatlayamadık, Her şey bitti diyemiyoruz. O yüzden kalan 6 maçta her şeyimizi sahaya yansıtacağız. Sadece futbol düşüneceğiz ve işimizi en iyi şekilde yapacağız. Disiplinden ve çalışmaktan taviz veremeyiz. Bir an önce rahatlamak ve bu camiayı rahatlatmak istiyoruz. Son 5 maçımızı kazanamadık. Artık galibiyetler elde ederek, sezonu kazasız bitirmek istiyoruz" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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