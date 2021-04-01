Menemenspor inanıyor
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Menemenspor inanıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Menemenspor inanıyor

TFF 1'inci Lig'de düşme hattının 3 puan üzerinde yer alan Menemenspor, pazar günü sahasında orta sıralarda yer alan Bereket Sigorta Ümraniyespor'u yenerek ateş hattından uzaklaşmak istiyor.

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TFF 1'inci Lig'de düşme hattının 3 puan üzerinde yer alan Menemenspor, pazar günü sahasında orta sıralarda yer alan Bereket Sigorta Ümraniyespor'u yenerek ateş hattından uzaklaşmak istiyor. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Ümit Karan, iyi değerlendirdikleri milli aradan sonra Ümraniyespor maçıyla çıkışa geçmek istediklerini belirtti. Ümit Karan "Tek amacımız bu sezon korkulu rüya görmeden ligi tamamlamak. Kümede kalma mücadelesi vermek her zaman daha stresli ve zordur. Ancak üstesinden gelebilecek kapasiteye sahibiz. Ümraniyespor önünde iç saha avantajımızı kullanıp kazanmak istiyoruz" dedi. Ligdeki tüm takımların hedefi olduğunu kaydeden Karan, "Makas daraldı. Artık kolay karşılaşma yok. Kalan yedi maçımızın hepsi final niteliğini taşıyor. Bu karşılaşmalarda elimizden geleni yapıp en kısa sürede rahatlamak istiyoruz" diye konuştu. Son 4 maçında 2 puan alan İzmir ekibi 27 maçta topladığı 28 puanla 15'inci basamakta yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı süren hücum oyuncusu Aydın Yılmaz dışında eksik oyuncu bulunmuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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